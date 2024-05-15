Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков предложил выставить НАТО счёт за ущерб, причинённый Украине.

Цеков в беседе с РИА Новости заявил, что НАТО спровоцировало военный конфликт на Украине и «несёт полную ответственность за её разрушение».

«После освобождения Украины от нацистской власти, подконтрольной Западу, мы должны выставить НАТО ущерб за разрушение Украины и потребовать восстановить всю разрушенную инфраструктуру», — сказал сенатор.

По словам собеседника, если бы альянс не вооружал Киев и не провоцировал дальнейшую эскалацию конфликта, в стране давно бы воцарился мир.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украину не нужно будет восстанавливать, в случае если Киев потерпит поражение в конфликте.