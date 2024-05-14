«Военная хроника»: украинские источники заявляют о взятии Лукьянцев ВС России

«Военная хроника» пишет, что украинские источники заявляют о взятии населённого пункта Лукьянцы российскими бойцами.

«Ряд украинских источников подтверждает, что «северная» группировка ВС России взяла Лукьянцы. Оттуда продолжает двигаться на Липцы. До этого села чуть более 5 км», — говорится в материале.

«Военная хроника» отмечает, что после взятия Липцев у российских войск появится возможность рывка на Харьков по прямой.

Ранее сообщалось, что экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру.