«Военная хроника»: украинские источники заявляют о взятии Лукьянцев ВС России
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«Ряд украинских источников подтверждает, что «северная» группировка ВС России взяла Лукьянцы. Оттуда продолжает двигаться на Липцы. До этого села чуть более 5 км», — говорится в материале.
«Военная хроника» отмечает, что после взятия Липцев у российских войск появится возможность рывка на Харьков по прямой.
Ранее сообщалось, что экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру.