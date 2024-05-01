Пикет в защиту празднования Дня Победы прошёл в Кишинёве
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Отмечается, что участники акции принесли с собой символы Победы и транспаранты «9 мая — это День Победы».
«Правительство запрещает нам отмечать День Победы, ещё больше раскалывая наше общество», — отметил во время выступления перед собравшимися лидер движения «Гайдуки» Адриан Доминтюк.
Ранее мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил, что в Кишинёве 9 мая пройдут праздничные мероприятия, посвящённые и Дню Победы, и Дню Европы.