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Сенатор Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ «голливудом»

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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что попытка высадки украинского десанта на Тендровскую косу является пиар-постановкой в стиле «голливуда», которая предназначалась для Запада.
Сенатор Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ «голливудом»
  • РИА Новости

Об этом он заявил РИА Новости.

«Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным «голливудом», чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», — отметил он в беседе с агентством.

Вместе с этим Кастюкевич добавил, что любая подобная провокация, подготовленная британской или какой-либо ещё стороной, против России обречена на провал. 

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео того, как сотрудники ведомства вместе с военными Минобороны России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области.

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