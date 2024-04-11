Сенатор Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ «голливудом»

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что попытка высадки украинского десанта на Тендровскую косу является пиар-постановкой в стиле «голливуда», которая предназначалась для Запада.

Об этом он заявил РИА Новости.

«Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным «голливудом», чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», — отметил он в беседе с агентством.

Вместе с этим Кастюкевич добавил, что любая подобная провокация, подготовленная британской или какой-либо ещё стороной, против России обречена на провал.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео того, как сотрудники ведомства вместе с военными Минобороны России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области.