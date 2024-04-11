Сенатор Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ «голливудом»
- РИА Новости
Об этом он заявил РИА Новости.
«Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным «голливудом», чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», — отметил он в беседе с агентством.
Вместе с этим Кастюкевич добавил, что любая подобная провокация, подготовленная британской или какой-либо ещё стороной, против России обречена на провал.
Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео того, как сотрудники ведомства вместе с военными Минобороны России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области.