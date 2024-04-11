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Советник Пушилина Кимаковский: новое контрнаступление ВСУ не будет успешным

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Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Моё мнение — естественно, нет», — цитирует его РИА Новости.

При этом Кимаковский добавил, что российские войска уже понимают тактику противника, а также какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран.

Кроме того, он отметил, что не в пользу планов нового контрнаступления ВСУ играют и колоссальные проблемы с финансированием Западом украинских вооружённых формирований, а также большие проблемы с поставками боеприпасов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но российские войска продолжают теснить их на запад.

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