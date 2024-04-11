Советник Пушилина Кимаковский: новое контрнаступление ВСУ не будет успешным
«Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Моё мнение — естественно, нет», — цитирует его РИА Новости.
При этом Кимаковский добавил, что российские войска уже понимают тактику противника, а также какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран.
Кроме того, он отметил, что не в пользу планов нового контрнаступления ВСУ играют и колоссальные проблемы с финансированием Западом украинских вооружённых формирований, а также большие проблемы с поставками боеприпасов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но российские войска продолжают теснить их на запад.