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Гуцул: Гагаузия поддерживает право граждан смотреть российские каналы

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Жители Гагаузии находят способы смотреть заблокированные в Молдавии российские телеканалы, сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Гуцул: Гагаузия поддерживает право граждан смотреть российские каналы
  • РИА Новости

«Наши гагаузы находят разные способы для того, чтобы смотреть российские телеканалы», — отметила она в интервью РИА Новости.

По её словам, жители Гагаузии меняют направление антенны или приглашают техника, который прошивает программы, где они могут посмотреть телеканалы России.

Родственники Гуцул обзавелись специальной программой, где можно посмотреть российские телеканалы, отметила она.

«Мы вместе с Народным собранием всячески будем поддерживать и отстаивать права нашего местного ГРТ — Гагаузского радио и телевидения», — сказала она.

Гуцул также ранее заявила, что в отношении включения её в качестве башкана в состав правительства Молдавии пока нет никаких сдвигов.

По её словам, президент Молдавии Майя Санду нарушает Конституцию, не включая её в члены правительства.

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