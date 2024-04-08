Три жителя Херсонской области получили ранения из-за обстрела ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три мирных жителя региона получили ранения в результате обстрела ВСУ.

По его словам, в Алёшках ранен один человек, в Каховке — два.

«Двое пострадавших госпитализированы, одному (в Каховке) необходимая медпомощь оказана амбулаторно», — рассказал Сальдо.

По словам губернатора, ударам противника подверглись также Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Каховке загорелись пассажирские автобусы в результате обстрела со стороны ВСУ.