Три жителя Херсонской области получили ранения из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
По его словам, в Алёшках ранен один человек, в Каховке — два.
«Двое пострадавших госпитализированы, одному (в Каховке) необходимая медпомощь оказана амбулаторно», — рассказал Сальдо.
По словам губернатора, ударам противника подверглись также Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Каховке загорелись пассажирские автобусы в результате обстрела со стороны ВСУ.