RT в Telegram
Подпишись

Три жителя Херсонской области получили ранения из-за обстрела ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три мирных жителя региона получили ранения в результате обстрела ВСУ.
Три жителя Херсонской области получили ранения из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, в Алёшках ранен один человек, в Каховке — два.

«Двое пострадавших госпитализированы, одному (в Каховке) необходимая медпомощь оказана амбулаторно», — рассказал Сальдо.

По словам губернатора, ударам противника подверглись также Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Каховке загорелись пассажирские автобусы в результате обстрела со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить