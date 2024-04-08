Ульянов: Россия не собирается атаковать ядерные объекты на Украине
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По его словам, дело Киева — принимать решение о строительстве новых энергоблоков, если возможности на это сегодня есть, российская сторона в это не вмешивается.
«Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать», — подчеркнул Ульянов.
Он добавил, что Москва отлично понимает возможные негативные последствия.
ВС Украины продолжают атаки на Запорожскую АЭС. 8 апреля над станцией был сбит дрон-камикадзе. Пресс-служба АЭС сообщила, что дрон упал на кровлю шестого энергоблока.