Ульянов: Россия не собирается атаковать ядерные объекты на Украине

Российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия не будет атаковать ядерные объекты на территории Украины, понимая негативные последствия.

По его словам, дело Киева — принимать решение о строительстве новых энергоблоков, если возможности на это сегодня есть, российская сторона в это не вмешивается.

«Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать», — подчеркнул Ульянов.

Он добавил, что Москва отлично понимает возможные негативные последствия.

ВС Украины продолжают атаки на Запорожскую АЭС. 8 апреля над станцией был сбит дрон-камикадзе. Пресс-служба АЭС сообщила, что дрон упал на кровлю шестого энергоблока.