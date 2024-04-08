МИД России: Киев ударами по ЗАЭС показывает, что встал на путь ядерного террора
«Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — подчеркнули в ведомстве.
В МИД добавили, что «намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся».
Также в ведомстве заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС и за их последствия ложится и на власти государств, поставляющих Киеву оружие, снабжающих его финансами и разведданными.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда исходит угроза безопасности Запорожской АЭС, но не решится осудить Киев за обстрелы по объекту.