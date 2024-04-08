МИД России: Киев ударами по ЗАЭС показывает, что встал на путь ядерного террора

В МИД России заявили, что Украина ударами по Запорожской АЭС даёт понять, что встала на путь ядерного террора.

«Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что «намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся».

Также в ведомстве заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС и за их последствия ложится и на власти государств, поставляющих Киеву оружие, снабжающих его финансами и разведданными.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда исходит угроза безопасности Запорожской АЭС, но не решится осудить Киев за обстрелы по объекту.