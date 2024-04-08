Песков назвал обстрел ЗАЭС очень опасной провокацией с негативными последствиями

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией.

«Это очень опасная провокация», — сказал он.

По слова Пескова, сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать данные атаки, поэтому это очень опасная и имеющая негативные последствия в перспективе практика.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.