Песков назвал обстрел ЗАЭС очень опасной провокацией с негативными последствиями
- РИА Новости
«Это очень опасная провокация», — сказал он.
По слова Пескова, сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать данные атаки, поэтому это очень опасная и имеющая негативные последствия в перспективе практика.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.