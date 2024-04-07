В Белоруссии фиксируют рост полётов разведывательной авиации Запада у границ

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович заявил, что белорусская армия фиксирует рост полётов западной авиации вблизи границ республики.

«Мы в режиме реального времени наблюдаем значительный рост полётов разведывательной авиации, разведывательно-боевой авиации», — сообщил он в эфире телеканала ОНТ.

Как передаёт ТАСС, Лукьянович назвал реальной угрозу со стороны Запада для Белоруссии. По его словам, это связано с милитаризацией стран Балтики и Польши.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о стремлении Запада поссорить Москву и Минск.