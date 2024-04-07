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ВСУ ударили по автомобилю председателя Каховского избиркома

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ВСУ ударили дроном по автомобилю Каховской территориальной избирательной комиссии и ещё одного сотрудника, никто не пострадал.
ВСУ ударили по автомобилю председателя Каховского избиркома
  • Gettyimages.ru

«Сегодня украинские боевики нанесли удар дроном по автомобилю председателя Каховской ТИК и ещё одного сотрудника комиссии. К счастью, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ране сообщил, что украинские войска ударили по гражданскому автомобилю, доставляющему уголь для жителей освобождённой территории региона, пострадал водитель.

17 марта ВСУ при помощи FPV-дрона с кумулятивным снарядом ударили по автомобилю в Харьковской области, пострадали два человека.

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