Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату
- AP
Как писало 6 апреля украинское издание «Следствие.Инфо», начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.
В своём Telegram-канале Сырский написал, что ВСУ осуждают подобные нарушения со стороны военных должностных лиц.
Он поручил провести служебную проверку.
Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизованные в подразделения ВСУ неоднократно погибали спустя несколько дней после призыва.