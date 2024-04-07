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Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату

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Главком ВС Украины Александр Сырский заявил о начале проверки по факту попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату.
Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату
  • AP

Как писало 6 апреля украинское издание «Следствие.Инфо», начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.

В своём Telegram-канале Сырский написал, что ВСУ осуждают подобные нарушения со стороны военных должностных лиц.

Он поручил провести служебную проверку.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизованные в подразделения ВСУ неоднократно погибали спустя несколько дней после призыва.

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