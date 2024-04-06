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Рогов: отчаяние толкает Киев атаковать Запорожскую АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отчаяние толкает Владимира Зеленского приказывать наносить удары по Запорожской АЭС.

«У Зеленского истерика, он в отчаянии — на фронте всё сыпется. Ему нужны хоть какие-то «перемоги» (победы — RT.) и актуализация происходящего», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что таким образом глава киевского режима пытается устроить в мире резонанс, вернуть внимание Запада и просить деньги у союзников.

Также он призвал международное сообщество повлиять на Киев и не дать «ядерному террористу перешагнуть точку невозврата».

Вчера ВСУ ударили несколькими дронами по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

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