RT в Telegram
Подпишись

В СБУ подтвердили гибель более 30 бойцов 128-й бригады ВСУ от ракетного удара

Короткая ссылка
В СБУ подтвердили, что во время ракетного удара по украинским военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области погибло больше бойцов, чем было заявлено официально.
В СБУ подтвердили гибель более 30 бойцов 128-й бригады ВСУ от ракетного удара
  • РИА Новости

Так, начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк утверждает, что погибли более 30 военнослужащих, пишет «СТРАНА.ua». Он уточнил, что речь идёт о гибели военных из Закарпатской бригады.

5 ноября прошлого года глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в Запорожской области.

При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.

Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить