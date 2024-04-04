В СБУ подтвердили гибель более 30 бойцов 128-й бригады ВСУ от ракетного удара

В СБУ подтвердили, что во время ракетного удара по украинским военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области погибло больше бойцов, чем было заявлено официально.

Так, начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк утверждает, что погибли более 30 военнослужащих, пишет «СТРАНА.ua». Он уточнил, что речь идёт о гибели военных из Закарпатской бригады.

5 ноября прошлого года глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в Запорожской области.

При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.

Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.