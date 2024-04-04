RT в Telegram
Подпишись

«Источник нейтронов» в Харькове лишился внешнего электроснабжения

Короткая ссылка
В Харькове на аварийное энергообеспечение перешла научно-исследовательская ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов», сообщает госинспекция ядерного регулирования Украины.
«Источник нейтронов» в Харькове лишился внешнего электроснабжения
  • AP

Установка, предназначенная для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, лишилась внешнего электроснабжения.

Как утверждает инспекция, которую цитирует РИА Новости, после обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения и начали работать дизель-генераторы.

4 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан, сообщил, что удар российских военных, нанесённый по военным объектам в Харькове, пришёлся по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами. По информации украинских СМИ, повреждения получили и промышленные предприятия, а также энергетическая инфраструктура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить