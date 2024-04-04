«Источник нейтронов» в Харькове лишился внешнего электроснабжения
- AP
Установка, предназначенная для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, лишилась внешнего электроснабжения.
Как утверждает инспекция, которую цитирует РИА Новости, после обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения и начали работать дизель-генераторы.
4 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан, сообщил, что удар российских военных, нанесённый по военным объектам в Харькове, пришёлся по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами. По информации украинских СМИ, повреждения получили и промышленные предприятия, а также энергетическая инфраструктура.