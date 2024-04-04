«Источник нейтронов» в Харькове лишился внешнего электроснабжения

В Харькове на аварийное энергообеспечение перешла научно-исследовательская ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов», сообщает госинспекция ядерного регулирования Украины.

Установка, предназначенная для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, лишилась внешнего электроснабжения.

Как утверждает инспекция, которую цитирует РИА Новости, после обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения и начали работать дизель-генераторы.

4 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан, сообщил, что удар российских военных, нанесённый по военным объектам в Харькове, пришёлся по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами. По информации украинских СМИ, повреждения получили и промышленные предприятия, а также энергетическая инфраструктура.