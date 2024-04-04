ВСУ нанесли ракетный удар по кварталу в Токмаке Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативных службах региона.
«Около 16:00 мск был осуществлён ракетный удар по городу Токмаку. Снаряд попал в частный дом», — приводит сообщение ТАСС.
В результате удара также повреждён газопровод, идёт утечка газа.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в Запорожской области, в том числе севернее села Работино.
30 марта Вооружённые силы Украины обстреляли Токмак из РСЗО.