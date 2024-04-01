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Interia: российские бойцы применят новейшее САО «Лотос» для прорыва обороны ВСУ

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Российская армия использует новейшее самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос» для прорыва украинской обороны, сообщило польское издание Interia.
Interia: российские бойцы применят новейшее САО «Лотос» для прорыва обороны ВСУ
  • РИА Новости

«Испытания прошли всего четыре года назад, и вот, как оказалось, «Лотос» уже готов участвовать в реальных боевых действиях на Украине», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что теперь для украинских военных настанут тяжёлые времена.

Подчёркивается, что самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, которая может запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 км.

Ранее издание Welt отметило, что авиабомбы ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ.

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