Interia: российские бойцы применят новейшее САО «Лотос» для прорыва обороны ВСУ

Российская армия использует новейшее самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос» для прорыва украинской обороны, сообщило польское издание Interia.

«Испытания прошли всего четыре года назад, и вот, как оказалось, «Лотос» уже готов участвовать в реальных боевых действиях на Украине», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что теперь для украинских военных настанут тяжёлые времена.

Подчёркивается, что самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, которая может запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 км.

Ранее издание Welt отметило, что авиабомбы ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ.