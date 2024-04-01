Шор: сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии прекратить брать кредиты
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«Сотрудничество с ЕАЭС даст нам возможность прекратить бесконечно брать кредиты и начать зарабатывать деньги для развития Молдавии. И, что важно, нейтралитет страны не будет нарушен», — написал он в Telegram.
Шор отметил, что ЕАЭС — это не военный, а экономический союз.
«Мы сможем стать суверенной страной и равным игроком на геополитическом поле, имеющим надёжных партнёров», — подчеркнул он.
По его словам, треть граждан Молдавии живёт в нищете.
Ранее стало известно, что валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив $10,46 млрд.