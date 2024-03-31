Гладков: ВСУ атаковали село Богун-Городок Белгородской области с помощью БПЛА
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Об этом он написал в Telegram.
«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса трёх взрывных устройств пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили кровля частного жилого домовладения и легковой автомобиль.
Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области.