Гладков: ВСУ атаковали село Богун-Городок Белгородской области с помощью БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали село Богун-Городок при помощи беспилотника.

Об этом он написал в Telegram.

«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса трёх взрывных устройств пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили кровля частного жилого домовладения и легковой автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области.