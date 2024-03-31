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Гладков: ВСУ атаковали село Богун-Городок Белгородской области с помощью БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали село Богун-Городок при помощи беспилотника.
Гладков: ВСУ атаковали село Богун-Городок Белгородской области с помощью БПЛА
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса трёх взрывных устройств пострадавших нет», — говорится в сообщении. 

По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили кровля частного жилого домовладения и легковой автомобиль. 

Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области.

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