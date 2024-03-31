Дети из хора, которых не пропускали транзитом в Литве, вернулись в Молдавию
Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Молдова.
По представленным данным, сопровождающие детей отказались общаться с журналистами.
По их словам, дети измучены дорогой и в первую очередь желают увидеться с родными.
Ранее сообщалось, что автобус с детьми из хора «Рапсодия» больше суток пытался выехать из Белоруссии. Помощь детям оказывали белорусские активисты.
В МИД Молдавии заявили, что хор задержали в Литве из-за отсутствия лицензии у перевозчика.