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Застрявших в Белоруссии детей из Молдавии разместили в школе и накормили

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Дети из молдавского хора накормлены и размещены в одной из школ Ошмянского района Гродненской области Белоруссии, сообщил региональный исполнительный комитет.
Застрявших в Белоруссии детей из Молдавии разместили в школе и накормили
  • Gettyimages.ru
  • © Yaraslau Mikheyeu

«На Гродненщине ситуацию не оставили без внимания. Автобус забрали с границы. Коллектив разместили в одной из школ Ошмянского района. Участников коллектива накормили завтраком, готовится обед. Предоставили возможность принять гигиенические процедуры», — сказано в сообщении исполкома.

Коллектив будет обеспечен всем необходимым, в том числе питанием и при необходимости медицинской помощью.

Если страны ЕС не впускают коллектив через границу, то единственным вариантом остаётся перелёт домой на самолёте, отмечают власти.

Автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» уже больше суток пытается выехать из Белоруссии. Сейчас белорусские активисты помогают детскому хору. К ситуации также подключились МИД и местные власти.

Как утверждает молдавский МИД, автобус был задержан из-за отсутствия лицензии у перевозчика.

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