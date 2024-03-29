Застрявших в Белоруссии детей из Молдавии разместили в школе и накормили

Дети из молдавского хора накормлены и размещены в одной из школ Ошмянского района Гродненской области Белоруссии, сообщил региональный исполнительный комитет.

«На Гродненщине ситуацию не оставили без внимания. Автобус забрали с границы. Коллектив разместили в одной из школ Ошмянского района. Участников коллектива накормили завтраком, готовится обед. Предоставили возможность принять гигиенические процедуры», — сказано в сообщении исполкома.

Коллектив будет обеспечен всем необходимым, в том числе питанием и при необходимости медицинской помощью.

Если страны ЕС не впускают коллектив через границу, то единственным вариантом остаётся перелёт домой на самолёте, отмечают власти.

Автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» уже больше суток пытается выехать из Белоруссии. Сейчас белорусские активисты помогают детскому хору. К ситуации также подключились МИД и местные власти.

Как утверждает молдавский МИД, автобус был задержан из-за отсутствия лицензии у перевозчика.