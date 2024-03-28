Мэр Улан-Удэ Шутенков анонсировал установку мемориала в честь участников СВО

Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале мэра города Игоря Шутенкова.

«Будущий мемориал не только павшим героям, но и всем участникам СВО, которые, не жалея себя, приняли участие в сражениях», — сказал глава города.

По его словам, обращения с инициативой появления места памяти и почёта уже длительное время поступают в адрес мэрии Улан-Удэ.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции.

Также ГД приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам бойцов СВО.