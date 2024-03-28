RT в Telegram
Подпишись

Мэр Улан-Удэ Шутенков анонсировал установку мемориала в честь участников СВО

Короткая ссылка
Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале мэра города Игоря Шутенкова.

«Будущий мемориал не только павшим героям, но и всем участникам СВО, которые, не жалея себя, приняли участие в сражениях», — сказал глава города.

По его словам, обращения с инициативой появления места памяти и почёта уже длительное время поступают в адрес мэрии Улан-Удэ.  

Ранее российский президент Владимир Путин выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции.

Также ГД приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам бойцов СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить