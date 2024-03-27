Коротченко: критика ФАБ-3000 западными журналистами выглядит странно

Критика российских авиабомб ФАБ-3000 со стороны западных журналистов выглядит странно и непрофессионально, эти люди не имеют никакого отношения к отрасли выпуска боеприпасов, заявил РИА Новости российский военный аналитик и главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.

РИА Новости

Агентство напоминает, что в журнале Forbes эти авиабомбы назвали «рискованным излишеством». Коротченко усмотрел в статьях западных журналистов проявление информационной войны. «В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято», — сказал аналитик. 21 марта Министерство обороны сообщило, что в России начали массово производить трёхтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000.