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Коротченко: критика ФАБ-3000 западными журналистами выглядит странно

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Критика российских авиабомб ФАБ-3000 со стороны западных журналистов выглядит странно и непрофессионально, эти люди не имеют никакого отношения к отрасли выпуска боеприпасов, заявил РИА Новости российский военный аналитик и главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
Коротченко: критика ФАБ-3000 западными журналистами выглядит странно
  • РИА Новости

Агентство напоминает, что в журнале Forbes эти авиабомбы назвали «рискованным излишеством».

Коротченко усмотрел в статьях западных журналистов проявление информационной войны.

«В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято», — сказал аналитик.

21 марта Министерство обороны сообщило, что в России начали массово производить трёхтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000.

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