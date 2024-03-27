Коротченко: критика ФАБ-3000 западными журналистами выглядит странно
- РИА Новости
Агентство напоминает, что в журнале Forbes эти авиабомбы назвали «рискованным излишеством».
Коротченко усмотрел в статьях западных журналистов проявление информационной войны.
«В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято», — сказал аналитик.
21 марта Министерство обороны сообщило, что в России начали массово производить трёхтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000.