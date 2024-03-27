Марочко: система ПВО ВСУ ударила по жилой инфраструктуре Харькова
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населённого пункта, ударила по гражданскому объекту», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, на место взрыва, помимо спасательных служб, выехали сотрудники СБУ для сокрытия следов инцидента.
Днём ранее в Харькове произошёл взрыв.
Позже в «Укрэнерго» сообщили, что на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель.