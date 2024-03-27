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Марочко: система ПВО ВСУ ударила по жилой инфраструктуре Харькова

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Средства украинской ПВО ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населённого пункта, ударила по гражданскому объекту», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, на место взрыва, помимо спасательных служб, выехали сотрудники СБУ для сокрытия следов инцидента.

Днём ранее в Харькове произошёл взрыв.

Позже в «Укрэнерго» сообщили, что на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель.

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