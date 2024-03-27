Балицкий: у России достаточно сил и средств, чтобы уничтожить энергетику Украины

Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы, при желании, полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Я это говорю... как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая то, что я являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации», — сказал губернатор.

Ранее Балицкий заявил, что готов перенести административный центр из Мелитополя в Запорожье, когда это будет безопасно.

Также, по его мнению, в России необходимо создать министерство по беспилотным технологиям.