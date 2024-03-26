Боевик «Азова» осуждён на пожизненное заключение за двойное убийство в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Владислава Сыгыса к пожизненному заключению за убийство двух мирных жителей в Мариуполе, сообщает СК.

Как установил суд, 12 марта 2022 года Сыгыс во время патруля обнаружил двух мирных граждан. Полагая, что они поддерживают Россию, азовец открыл по ним огонь. Гражданские скончались на месте.

«Сыгыс осуждён за совершение ряда аналогичных преступлений. Учитывая ранее назначенное ему наказание в виде 24 лет лишения свободы, суд путём сложения наказаний назначил ему окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что в ДНР боевика «Азова» осудили на пожизненное заключение за расстрел мирных жителей.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.