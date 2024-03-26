RT в Telegram
Подпишись

Сальдо сообщил о смерти девочки, пострадавшей от обстрела ВСУ в Каховке

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии после вчерашнего обстрела жилых домов Каховки со стороны ВСУ, умерла.
Сальдо сообщил о смерти девочки, пострадавшей от обстрела ВСУ в Каховке
  • РИА Новости

В Telegram он принёс соболезнования семье ребёнка и пообещал, что власти сделают всё необходимое для её близких.

«Однако власти сделают всё от них зависящее, чтобы облегчить этот тяжелейший груз, включая все меры морально-психологической и материальной поддержки», — написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что киевский режим заплатит за убийства детей.

Вчера ВСУ ударили по Каховке, четырёхлетняя девочка получила ранение в результате попадания ракеты в жилой дом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить