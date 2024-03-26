Сальдо сообщил о смерти девочки, пострадавшей от обстрела ВСУ в Каховке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии после вчерашнего обстрела жилых домов Каховки со стороны ВСУ, умерла.

В Telegram он принёс соболезнования семье ребёнка и пообещал, что власти сделают всё необходимое для её близких.

«Однако власти сделают всё от них зависящее, чтобы облегчить этот тяжелейший груз, включая все меры морально-психологической и материальной поддержки», — написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что киевский режим заплатит за убийства детей.

Вчера ВСУ ударили по Каховке, четырёхлетняя девочка получила ранение в результате попадания ракеты в жилой дом.