Сальдо сообщил о смерти девочки, пострадавшей от обстрела ВСУ в Каховке
- РИА Новости
В Telegram он принёс соболезнования семье ребёнка и пообещал, что власти сделают всё необходимое для её близких.
«Однако власти сделают всё от них зависящее, чтобы облегчить этот тяжелейший груз, включая все меры морально-психологической и материальной поддержки», — написал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что киевский режим заплатит за убийства детей.
Вчера ВСУ ударили по Каховке, четырёхлетняя девочка получила ранение в результате попадания ракеты в жилой дом.