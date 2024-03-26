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Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Киева и обезопасить своих граждан

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru высказал мнение, что Россия должна действовать так, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности россиян, в том числе в Новороссии и Донбассе.

По его словам, необходимо исходить от того, что у России появились четыре новых субъекта Федерации.

«...и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной. Её оккупирует киевский режим», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что без России обсуждать мирный план по Украине абсурдно и бесперспективно.

Ранее Песков выразил уверенность, что народы России и Украины восстановят общение.

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