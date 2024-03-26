Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Киева и обезопасить своих граждан
По его словам, необходимо исходить от того, что у России появились четыре новых субъекта Федерации.
«...и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной. Её оккупирует киевский режим», — сказал Песков.
Также он подчеркнул, что без России обсуждать мирный план по Украине абсурдно и бесперспективно.
Ранее Песков выразил уверенность, что народы России и Украины восстановят общение.