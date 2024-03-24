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Forbes: российские дроны оперативно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие ВСУ

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Беспилотники российской армии быстро обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских войск. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Forbes: российские дроны оперативно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие ВСУ
  • РИА Новости

«Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 км от линии фронта», — говорится в материале.

По словам обозревателя, ВС России используют тактику «цепочки уничтожения»: дроны выявляют цели глубоко за линией фронта, а после этого наносят по ним удар с воздуха или артиллерией.

Ранее Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ лишились до 350 военных в боях на Авдеевском направлении.

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