Forbes: российские дроны оперативно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие ВСУ

Беспилотники российской армии быстро обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских войск. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 км от линии фронта», — говорится в материале.

По словам обозревателя, ВС России используют тактику «цепочки уничтожения»: дроны выявляют цели глубоко за линией фронта, а после этого наносят по ним удар с воздуха или артиллерией.

Ранее Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ лишились до 350 военных в боях на Авдеевском направлении.