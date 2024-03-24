МО: 19 реактивных ракет РСЗО RM-70 Vampire уничтожено над Белгородской областью
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей, есть пострадавшие.
Также над Севастополем было сбито более десяти ракет.