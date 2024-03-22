Элитные подразделения украинских войск обвинили Владимира Зеленского и командование ВСУ в грядущих неудачах на фронте.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аудиосообщения участников канала ParaBelum.

Один из участников беседы отмечает, что ВСУ находятся «на краю пропасти».

«Нужно принять решение. Пусть каждый принимает решение... какое место он займёт в катастрофе, которая приближается», — заявил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС России продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций.

Как писал обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс, украинским властям стоит как можно скорее приступить к переговорам с Россией.