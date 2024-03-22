Чешский фермер Стерзик: европейские жители страдают от конфликта на Украине
В интервью новостному порталу Parlamentní listy он указал на успешный рост военно-промышленного комплекса России. По мнению фермера, это говорит о том, что распространённый на Западе нарратив о скорой победе ВСУ был пропагандой.
«Народ понял, что российская армия больше, чем была в начале, что у неё намного больше танков, боеприпасов, самолётов и, напротив, у украинской армии всё заканчивается», — добавил Стерзик.
Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что европейцы не желают войны, этого хотят только военные паразиты.