Жители европейских стран понимают, что страдают от украинского конфликта, заявил чешский фермер Даниэл Стерзик.

В интервью новостному порталу Parlamentní listy он указал на успешный рост военно-промышленного комплекса России. По мнению фермера, это говорит о том, что распространённый на Западе нарратив о скорой победе ВСУ был пропагандой.

«Народ понял, что российская армия больше, чем была в начале, что у неё намного больше танков, боеприпасов, самолётов и, напротив, у украинской армии всё заканчивается», — добавил Стерзик.

Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что европейцы не желают войны, этого хотят только военные паразиты.