Школьники некоторых районов Белгородской области до конца недели уйдут на каникулы

Школьники в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе по решению оперштаба до конца недели уйдут на каникулы.

Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

«Мы приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнём досрочно каникулы в учреждениях общего образования...» — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в колледжах и вузах обучение будет вестись дистанционно без присутствия преподавателей в зданиях учреждений.

Ранее сообщалось, что из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей.

Также Гладков заявил, что власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать.