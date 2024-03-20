Школьники некоторых районов Белгородской области до конца недели уйдут на каникулы
Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.
«Мы приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнём досрочно каникулы в учреждениях общего образования...» — говорится в сообщении.
По словам главы региона, в колледжах и вузах обучение будет вестись дистанционно без присутствия преподавателей в зданиях учреждений.
Ранее сообщалось, что из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей.
Также Гладков заявил, что власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать.