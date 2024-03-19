ВС России уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве возле Белгородской области

Вооружённые силы России уничтожили украинские диверсионные группы в лесном массиве, расположенном в районе Украины, приграничном с Белгородской областью.

Об этом информирует Министерство обороны.

«Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что скопления живой силы и техники ВСУ своевременно уничтожили с помощью высокоточного упреждающего удара.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что группировка украинских войск в приграничной зоне составляет около 5 тыс. человек.

По его словам, потери украинской стороны в целом составляют около 40%, из них примерно 35% являются безвозвратными.