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ВС России уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве возле Белгородской области

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Вооружённые силы России уничтожили украинские диверсионные группы в лесном массиве, расположенном в районе Украины, приграничном с Белгородской областью. 
ВС России уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве возле Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны. 

«Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что скопления живой силы и техники ВСУ своевременно уничтожили с помощью высокоточного упреждающего удара.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что группировка украинских войск в приграничной зоне составляет около 5 тыс. человек.

По его словам, потери украинской стороны в целом составляют около 40%, из них примерно 35% являются безвозвратными.

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