ВС России уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве возле Белгородской области
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны.
«Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что скопления живой силы и техники ВСУ своевременно уничтожили с помощью высокоточного упреждающего удара.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что группировка украинских войск в приграничной зоне составляет около 5 тыс. человек.
По его словам, потери украинской стороны в целом составляют около 40%, из них примерно 35% являются безвозвратными.