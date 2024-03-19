BI: российские планирующие авиабомбы оставляют воронку на месте позиций ВСУ

Планирующие авиабомбы, которые Вооружённые силы России применяют в зоне специальной военной операции, оставляют воронку на месте позиций украинских войск.

Об этом пишет издание Business Insider.

По словам украинского военнослужащего, которые приводит издание, эти бомбы полностью уничтожают любые позиции ВСУ.

«После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остаётся только воронка», — рассказал он.

По мнению авторов статьи, планирующие авиабомбы являются ведущим фактором в наступлении ВС России.

Ранее газета The Washington Post писала, что авиабомбы, применяемые ВС России в зоне СВО, ровняют с землёй укреплённые позиции украинских войск.