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Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны между Россией и Украиной

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о создании санитарной зоны между Россией и Украиной.
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны между Россией и Украиной
  • РИА Новости

По словам представителя Кремля, президент имеет в виду то, что на фоне атак беспилотников и обстрелов российских населённых пунктов будут приняты меры для того, чтобы обезопасить российскую территорию.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у ВСУ.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пределы возможного установления санитарной зоны на Украине будут зависеть от дальнобойности оружия, которое используют украинские вооружённые силы.

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