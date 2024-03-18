Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о создании санитарной зоны между Россией и Украиной.

По словам представителя Кремля, президент имеет в виду то, что на фоне атак беспилотников и обстрелов российских населённых пунктов будут приняты меры для того, чтобы обезопасить российскую территорию.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у ВСУ.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пределы возможного установления санитарной зоны на Украине будут зависеть от дальнобойности оружия, которое используют украинские вооружённые силы.