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Сальдо: ВСУ дважды наносили удары из РСЗО HIMARS по избирательному участку

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Украинские военные дважды ударили из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилёвке Херсонской области.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В первый день голосования удар пришёлся по зданию, в котором был избирательный участок, причём стреляли дорогостоящей ракетой. HIMARS, не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS», — цитирует его РИА Новости.

Сальдо заявил, что один из ударов пришёлся по детской площадке.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета.

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