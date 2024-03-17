Сальдо: ВСУ дважды наносили удары из РСЗО HIMARS по избирательному участку

Украинские военные дважды ударили из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилёвке Херсонской области.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В первый день голосования удар пришёлся по зданию, в котором был избирательный участок, причём стреляли дорогостоящей ракетой. HIMARS, не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS», — цитирует его РИА Новости.

Сальдо заявил, что один из ударов пришёлся по детской площадке.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета.