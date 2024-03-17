Сальдо: ВСУ выпустили снаряд по детсаду в посёлке Брилёвка в Херсонской области
- РИА Новости
По его словам, взрыв прогремел между зданиями детсада и поселкового совета.
«Какое бы из них ни было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей», — добавил губернатор.
Сальдо сообщил, что осколки снаряда разбили стёкла и посекли фасады соседних зданий. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета.