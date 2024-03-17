Сальдо: ВСУ выпустили снаряд по детсаду в посёлке Брилёвка в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска выпустили снаряд по территории детского сада в посёлке Брилёвка Алешкинского муниципального округа.

По его словам, взрыв прогремел между зданиями детсада и поселкового совета.

«Какое бы из них ни было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей», — добавил губернатор.

Сальдо сообщил, что осколки снаряда разбили стёкла и посекли фасады соседних зданий. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета.