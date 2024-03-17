Избирательный участок в Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на избирательном участке в городе Каменка-Днепровская Запорожской области произошёл пожар после атаки дронов-камикадзе со стороны Вооружённых сил Украины.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
«В результате террористической атаки бандеровцев здание в огне», — сообщил Рогов.
Об ударе по избирательному участку стало известно 17 марта. По словам Рогова, пострадавших в результате случившегося нет.
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