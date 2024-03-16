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Песков: атаки диверсантов на регионы России отражены, ВСУ потеряли 550 бойцов

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Атаки диверсантов на Белгородскую и Курскую области отражены, ВСУ потеряли 550 бойцов.
Песков: атаки диверсантов на регионы России отражены, ВСУ потеряли 550 бойцов
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, безвозвратные потери противника составили 550 человек.

«(Президент России Владимир. — RT) Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены», — заявил Песков.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 17:00 мск ВСУ попытались нанести удар из РСЗО RM-70 Vampire, средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.

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