Песков: атаки диверсантов на регионы России отражены, ВСУ потеряли 550 бойцов
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, безвозвратные потери противника составили 550 человек.
«(Президент России Владимир. — RT) Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены», — заявил Песков.
Ранее Минобороны России сообщило, что около 17:00 мск ВСУ попытались нанести удар из РСЗО RM-70 Vampire, средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.