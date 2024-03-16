МИД: Москва предупреждает Ереван о рисках втягивания в антироссийскую политику

Москва предупреждает Ереван о рисках, связанных с втягиванием Армении странами Запада в свой антироссийский курс. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя РИА Новости заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, что в Ереване обсуждают новые возможности, включая идею вступления в ЕС, дипломат с сожалением отметила, что в Россию эту тенденцию видят и обсуждают достаточно давно.

«Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнёрами, с одной целью — предупредить», — отметила собеседница агентства, добавив, что некоторые доводы Москвы были приняты Ереваном.

Ранее ситуацию в регионе обсудили по телефону главы МИД Армении и России Мирзоян и Сергей Лавров.