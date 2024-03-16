Мурадов: политическая карьера Зеленского должна закончиться трибуналом
«Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна», — сказал он.
При этом Мурадов подчеркнул, что тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанёс украинскому народу, «не сравним ни с чем».
Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.
Ранее в Asia Times заявили, что Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за обвала фронта.