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Мурадов: политическая карьера Зеленского должна закончиться трибуналом

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Политическая карьера Владимира Зеленского должна завершиться трибуналом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна», — сказал он.

При этом Мурадов подчеркнул, что тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанёс украинскому народу, «не сравним ни с чем».

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.

Ранее в Asia Times заявили, что Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за обвала фронта.

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