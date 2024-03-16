В Белгородской и Курской областях отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА отменены в Белгородской и Курской областях.
Информация об этом появилась в Telegram-каналах мэрии Белгорода и губернатора Курской области Романа Старовойта.
Ранее три БПЛА были сбиты над Курской областью.
Кроме того, на территории Воронежской области был введён режим опасности атаки БПЛА.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен