В Белгородской и Курской областях отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА отменены в Белгородской и Курской областях.

Информация об этом появилась в Telegram-каналах мэрии Белгорода и губернатора Курской области Романа Старовойта.

Ранее три БПЛА были сбиты над Курской областью.

Кроме того, на территории Воронежской области был введён режим опасности атаки БПЛА.