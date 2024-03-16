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Постпредство России: Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения власти

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Владимир Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения своей власти, и западные страны готовы этого не замечать.

С таким заявлением на заседании СБ ООН выступил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. 

«Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский ещё не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Полянский отметил, что Зеленскому для смены акцента с этой «крайне некомфортной темы» нужны «громкие провокации».

Также Полянский заявил, что никто из поставщиков оружия Киеву не должен уйти от ответа.

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