Экс-генерал ВСУ Кривонос: Россия бьёт по позициям ВСУ в ДНР из всей артиллерии

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что российские войска бьют по позициям ВСУ в ДНР из всех видов артиллерии.

«Артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они сказали», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военные подвергаются обстрелам как ствольной артиллерии, так и реактивной.

Кривонос также добавил, что ВС России не только способны вести массированный огонь, но и имеют возможность оперативно подтягивать резервы на любом нужном участке.

Ранее сообщалось, что Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью ФАБ-500.