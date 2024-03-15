Экс-генерал ВСУ Кривонос: Россия бьёт по позициям ВСУ в ДНР из всей артиллерии
«Артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они сказали», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинские военные подвергаются обстрелам как ствольной артиллерии, так и реактивной.
Кривонос также добавил, что ВС России не только способны вести массированный огонь, но и имеют возможность оперативно подтягивать резервы на любом нужном участке.
Ранее сообщалось, что Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью ФАБ-500.