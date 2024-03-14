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В Белоруссии запретили ввоз и реализацию в стране фруктов и кофе из Литвы

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В Белоруссии запретили ввоз и реализацию в стране ряда товаров из Литвы, в том числе фруктов, кофе, колгот и холодильников.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики Белоруссия.

«В частности, в указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Литовской Республики: молоко и сливки сгущённые, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники», — говорится в сообщении.

14 марта стало известно, что Белоруссия вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы.

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