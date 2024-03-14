Сальдо: ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке
Украинские военные атаковали при помощи дрона-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
- РИА Новости
В Telegram он рассказал, что взрыв прогремел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия.
По словам Сальдо, никто не пострадал.
Ранее губернатор сообщил, что ВСУ нанесли удар по больнице в Каховке Херсонской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен