Ганчев: отказывающиеся уезжать жители харьковских сёл уходят в партизаны
По его словам, выгонять мирное население из собственных домов ВСУ помогают местные власти, передаёт РИА Новости.
Ганчев отметил, что жители области ждут освобождения и пытаются приблизить этот момент.
«Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко», — подчеркнул он.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области.