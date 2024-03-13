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Ганчев: отказывающиеся уезжать жители харьковских сёл уходят в партизаны

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные занимают дома мирных жителей региона, а людей насильно вывозят. Однако те, кто остаётся, уходят в партизаны.

По его словам, выгонять мирное население из собственных домов ВСУ помогают местные власти, передаёт РИА Новости.

Ганчев отметил, что жители области ждут освобождения и пытаются приблизить этот момент.

«Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко», — подчеркнул он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области.

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