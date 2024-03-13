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Боец ВС России рассказал об эвакуации подбитого вертолёта с поля боя

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Военнослужащие ремонтно-эвакуационной бригады Вооружённых сил России вывезли с поля боя подбитый вертолёт в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения с украинскими войсками.

Об этом рассказал прапорщик Виталий Косякин, который занимается ремонтом и эвакуацией повреждённой техники, его слова приводит ТАСС.

«Довольно интересный эпизод был. Долгий, почти сутки. Два крана снимали винты. Ставили его на трал. И вытаскивали», — поделился военный.

По словам Косякина, эвакуация техники происходила ночью на открытой местности. Он добавил, что, когда ВСУ заметили исчезновение вертолёта, было уже поздно.

Он также рассказал, что ранее его группа эвакуировала с поля боя БМП Bradley с полным боекомплектом. 

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео момента поражения украинских вертолётов.

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